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Rusya ticaretini Türkiye’ye çeviriyor

#Rusya#Türkiye#Fuar
Rusya ticaretini Türkiye’ye çeviriyor

Geçtiğimiz hafta Moskova’da düzenlenen ‘Wedding Fashion Moscow’ fuarına katılan 20 Türkiye gelinlik, abiye ve damatlık firmasının yeni alıcılar ile iş bağlantıları kurması, pazarda Türk firmalarının iş hacmini genişleteceğinin işareti oldu.

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Fuara katılan firmaların genel olarak ortak yorumu ise, “Daha evvel hiç çalışma fırsatı bulamadığımız alıcıların fuarda ürünlerimize büyük ilgi göstermesi ümit verici olmuştur” şeklinde oldu. Rusya pazarından Avrupa firmaları çekilirken, Türk firmalarının kapısı daha fazla çalınıyor. Rusların bu eğiliminin iki ülke arasındaki ticareti katlanarak hareketlendirmesi için Rusya ile Ruble üzerinden ticaretin artırılmasına yönelik bir sistemin geliştirmesi bekleniyor.atılı şirketlerin geri çekilmesinden sonra Rusya’ya üretim ve alım sağlayacak önemli ticaret noktası olan Türkiye tek NATO ülkesi. Rus alışveriş merkezleri, Batılı markalar yerine Türk markalarını tercih ediyorlar.

KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEK

Çeyrek asırdır Türk Deri ve Kürk Dış Giyim sektörünün öncüsü olan Leshow Moskova, 28 - 30 Haziran 2022 de Moskova’nın merkezinde Expocentre’da bir çok satın alıcı ve pazarın önde gelen markalarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Tüketicinin olduğu her bölgede alternatif pazarlar yaratmak, küresel pastadan sektörün önemli bir pay alması ve ihracat pazarını genişletmeyi hedefleyen 25. Leshow Moskova, pandemi ve son zamanlarda yaşanan zorlu süreçten en çok etkilenen Deri sektörüne bu sayede ciddi hareketlilik sağlamayı planlıyor. Fuar, Avrupa ve ABD menşeli firmaların Rusya pazarından çıkması bu firmalardan doğan boşluklar için Türk firmalarına çok büyük avantaj sağlayacak olması Türk Deri ve Kürk sektörünün pazarda kalıcılığı, sürekliliği açısından önemli bir köprü vazifesi görecek.

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#Rusya#Türkiye#Fuar

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