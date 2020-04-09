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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:06,Son Güncelleme:/

Rusya petrol üretimini azaltmaya hazır

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Rusya petrol üretimini azaltmaya hazır
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Rusya'nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1,6 milyon varil azaltmayı kabul edeceği belirtildi.

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Enerji Bakanlığından bir yetkili, Rusya'nın OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1,6 milyon varil azaltmayı kabul edeceğini ifade etti.

Yetkili, 2020'nin ilk çeyreğine göre üretimdeki bu azalmanın yüzde 14'e tekabül edeceğini dile getirdi.

Suudi Arabistan, OPEC ve Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasında "adil bir anlaşma" sağlanması için acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında 9 Nisan'da video konferans yoluyla toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

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