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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 08:59,Son Güncelleme:/

Rusya petrol üretimini artırabilir

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Rusya petrol üretimini artırabilir
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Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 1 Nisan itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısına yönelik yükümlülüklerinin sona ereceğini söyledi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen OPEC 178. (Olağanüstü) Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya’nın OPEC'le iş birliğine devam edeceğini anlatan Novak, “24 OPEC ve OPEC dışı üye tarafından Temmuz 2019’da Viyana’da düzenlenen toplantı kapsamında imzalanan tüzüğe göre iş birliğimiz devam edecek.” dedi.

OPEC ve OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki mevcut üretim kısıntısı anlaşmasına değinen Novak, “1 Nisan itibarıyla OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısına yönelik yükümlülükleri sona erecek. Rusya’nın bu tarihten itibaren petrol üretimini artırması Rus şirketlerinin planlarına bağlı.” diye konuştu.

Koronavirüs salgınının küresel piyasalara etkileri nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 25 Haziran 2017'den bu yana ilk defa 46 doların altına inmişti.

Rus medyasına konuşan isimsiz kaynaklar, OPEC’in üretim kısıntısını artırmaya yönelik teklifinin Rusya tarafından reddedildiğini açıklamışlardı.

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