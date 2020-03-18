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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 15:19,Son Güncelleme:/

Rusya petrol fiyatlarının yükselmesinden yana

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Rusya petrol fiyatlarının yükselmesinden yana
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, petrol fiyatlarındaki düşüşü yakından takip ettiklerini ancak daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel petrol piyasalarını yakından gözlemlediklerini belirterek, "Şüphesiz fiyatlar şu anda düşük, daha yüksek olmasını isterdik." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Petrol piyasalarındaki durumu incelediklerini aktaran Peskov, "Durumu anlamaya, kısa ve orta vade için öngörüler hazırlamaya çalışıyoruz. Yaklaşımımız buna bağlı olacak." diye konuştu.

Rusya açısından, fiyatların varil başına 27 dolar seviyesine düşmesinin uygun olup olmadığına dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Şüphesiz fiyatlar şu anda düşük, daha yüksek olmasını isterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Rusya'nın ana ihracat kalemi olan petrolün varil fiyatı şu an 27,85 dolardan işlem görüyor.

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