Rusya para birimi nedir? 1 Rus Rublesi kaç TL, kaç dolar?

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Son günlerde Rusya ve Ukrayna gerilimi gündemden düşmezken, bu durumun ekonomiye etkisi de merak konusu oldu. Peki, 1 Rus rublesi kaç TL, kaç dolar oldu? İşte Rus para birimi hakkında detaylar...

RUSYA PARA BİRİMİ NEDİR?

Rusya para birimi olan Ruble, Rusya Çarlığı, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde de para birimi olarak kullanılmıştır. 1 Ruble 100 kapike bölünür. Rusya Federasyonu haricinde kullanıldığı ülkeler ise Abhazya ve Kuzey Osetya'dır.

1 RUS RUBLESİ KAÇ TL?

1 Rus rublesi 0,14 Türk lirası karşılığındadır.

1 RUS RUBLESİ KAÇ DOLAR?

1 Rus rublesi 0,0100 ABD Doları ediyor.

1 RUS RUBLESİ KAÇ EURO?

1 Rus rublesi 0,0087 Euro değerindedir.