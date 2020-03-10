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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 14:47,Son Güncelleme:/

Rusya OFZ ihalelerini durdurdu

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Rusya OFZ ihalelerini durdurdu
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Rusya'da ekonomiye yönelik endişelerin artması nedeniyle tahvil ihaleleri durduruldu.

Rusya, ülke varlıklarında bu hafta yaşanan kayıplardan kaynaklanan endişelerin etkisiyle, ruble cinsinden tahvil (OFZ) ihalelerini durdurduğunu açıkladı.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, piyasalarda durum istikrara kavuşana kadar OFZ ihalelerinin durdurulduğu belirtildi.

OFZ ihalelerinin iptaliyle borç piyasalarındaki baskıyı hafifletmenin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, ihalelere tekrar ne zaman başlanacağına dair duyurunun ileriki tarihlerde yapılacağı kaydedildi.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları haftaya yüzde 10’u aşan kayıplarla başlamıştı.

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