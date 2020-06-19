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Ekonomi
Haber Giriş: 19.06.2020 - 15:00,Son Güncelleme:

Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti

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Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
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Rusya Merkez Bankası, politika faizini tarihte ilk defa yüzde 4,5 seviyesine düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle politika faizinin 100 baz puanlık indirimle yüzde 5,5'den yüzde 4,5'e çekildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu durumun ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

Rus ekonomisinin ikinci çeyrekte tahmin edilenden daha fazla küçülebileceğine işaret edilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip edileceği kaydedildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, nisan ayında politika faizini yüzde 5,5’e kadar düşürmüştü.

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