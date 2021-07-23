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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.07.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Rusya Merkez Bankası faizi artırdı

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Rusya Merkez Bankası faizi artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 6,5'e yükseltme kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirilerek faizin artışı yönünde karar verildiği duyuruldu. Enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 100 baz puanlık artışla yüzde 6,5'e çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, Rus ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi hacmine ulaşabildiği ve tüketici ile yatırım talebinin büyüdüğüne vurgu yapıldı.

Ülke ekonomisinin toparlanma sürecinde, enflasyonun düşürülmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, gelecek toplantılarda da ilave faiz artışının gerekli olabileceği kaydedildi.

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