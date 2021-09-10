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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Rusya Merkez Bankası beşinci defa faiz artırdı

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Rusya Merkez Bankası beşinci defa faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını üst üste beşinci defa artırarak yüzde 6,75'e yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 25 baz puanlık artışla yüzde 6,75'e çıkarıldığı duyuruldu.

Yüksek enflasyon beklentileri nedeniyle, enflasyon hedefinde yukarı yönlü daha uzun bir süre sapma yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, gelecek toplantılarda da ilave faiz artışının gerekli olabileceği kaydedildi.

Rus ekonomisinin, bu yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi büyüme seviyelerini yakaladığına işaret edilen açıklamada, büyümenin üçüncü çeyrekte de devam ettiği ancak hızının yavaşladığı belirtildi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede enflasyon, ağustosta yıllık bazda yüzde 6,7’ye yükselerek son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Rusyada enflasyon son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Rusya'da enflasyon son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı

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