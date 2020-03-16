Rusya kriz fonu oluşturuyor

Rusya ekonomiyi koronavirüs salgınının etkilerinden korumak için 300 milyar ruble, yani 4.1 milyar dolar büyüklüğünde fon kuracak.



Başbakan Mikhail Mishustin'in Rus haber ajanslarında yer alan açıklamasına göre turizm şirketleri ve havayolu şirketlerine vergi indirimleri getirilecek ve şirketlere düşük maliyette kredi verilecek.



Rusya ayrıca Belarus sınırını insan geçişine kapattı.