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Ekonomi
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 25.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Rusya ile uçuşlar 1 Ağustos’ta başlıyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya ile uçuşlar 1 Ağustos’ta başlıyor
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını belirterek, “Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak” dedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda koronavirüs nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların 1 Ağustos itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu. Konuya ilişkin Rus devlet kanalı Rossiya 24’e açıklamalarda bulunan Golikova, uçuşların başlayacağı ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğuna işaret ederek, “Türkiye ile de karşılıklı uçuşlar 1 Ağustos’ta başlayacak. Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak” şeklinde konuştu. Uçuşların Birleşik Krallık ve Tanzanya ile de başlayacağını anlatan Golikova, “Bugün sadece üç ülkeden bahsedebiliyoruz. Çünkü uçuşların yeni COVID-19 vakalarına neden olmaması için çok dikkatliyiz” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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