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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 13:41,Son Güncelleme:/

Rusya, Hindistan'a S-400 teslimatına başlayacak

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Rusya, Hindistan'a S-400 teslimatına başlayacak

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkan Yardımcısı Vladimir Drojjov "İlk parti S-400 sistemlerinin Hindistan'a teslimatı planlandığı gibi 2021 sonunda başlayacak" dedi.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Vladimir Drojjov, Hindistan'a yönelik ilk parti S-400 hava savunma sistemlerinin 2021 sonuna kadar teslimat edileceğini bildirdi.

Drojjov, Hindistan’ın Lucknow kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Hindistan arasındaki S-400 anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.
Hindistan'a yönelik S-400 teslimatının takvim doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Drojjov, "İlk parti S-400 sistemlerinin Hindistan’a teslimatı planlandığı gibi 2021 sonunda başlayacak. Hindistanlı uzmanların eğitimi teslimat öncesinde başlayacak." dedi.

Hindistan, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasıyla ilgili anlaşmayı Kasım 2018'de imzalandı.

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında, teslimatların Nisan 2023'te tamamlanması bekleniyor.

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