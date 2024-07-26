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Rusya faizi artırdı

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#Rusya#Faiz#Piyasa
Rusya faizi artırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 14:39

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltti.

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Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisi üzerindeki enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği belirtildi.

İç talepteki artışın ürün ve hizmet üretimini artırma olanaklarını önemli ölçüde aştığına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18 seviyesine yükseltme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Piyasa beklentisi, Bankanın politika faizini 100 ila 200 baz puan artıracağı yönündeydi.

Açıklamada, enflasyonun düşmeye başlaması için ilave para politikası sıkılaştırması gerektiği belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 7 Haziran'da yüzde 16 seviyesinde sabit bırakmıştı.

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#Rusya#Faiz#Piyasa

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