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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 14:45,Son Güncelleme:/

Rusya Enerji Bakanı Novak: Koronavirüsün enerji piyasalarına etkisi aşırı belirsiz

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Rusya Enerji Bakanı Novak: Koronavirüsün enerji piyasalarına etkisi aşırı belirsiz

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, yeni tip koronavirüs salgınının küresel enerji piyasalarına etkisinin aşırı derecede belirsiz olduğunu belirterek, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üreticilerden oluşan teknik komitenin yaptığı öneriyi değerlendiriyoruz." dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının ardından küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin piyasada istikrarın sürdürülmesi için önemli olduğunu dile getiren Novak, salgının küresel enerji piyasalarına etkisini yakından takip ettiklerini söyledi.

Rusya'nın koronavirüs salgını nedeniyle atılacak adımları değerlendirmeyi sürdürdüğünü belirten Novak, "Koronavirüsün piyasalara etkisi aşırı derecede belirsiz. OPEC ve OPEC dışı bazı üreticilerden oluşan teknik komitenin yaptığı öneriyi değerlendiriyoruz." diye konuştu.

OPEC teknik komitesi, OPEC'in mevcut üretim kesintisinin 2020 sonuna kadar uzatılmasını ve yılın ilk yarısının sonuna kadar da kesintinin artırılmasını tavsiye etmişti.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan bazı kaynaklar, Rusya'nın, üretim kesintisinin daha da artırılmasını desteklemediğini ifade etmişlerdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch tarafından yapılan değerlendirmelerde, koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinin azalabileceği ve bu durumun fiyatların düşüşünü destekleyeceği belirtilmişti.

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