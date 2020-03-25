MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRusya ekonomisi küçülme sinyali verdi
GeriEkonomi Rusya ekonomisi küçülme sinyali verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 13:58,Son Güncelleme:/

Rusya ekonomisi küçülme sinyali verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya ekonomisi küçülme sinyali verdi
Abone Olgoogle-news

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rus ekonomisinin bu yıl büyümeyeceğini belirterek, “Tahminler şu anda hazırlanıyor ancak büyük ihtimalle Rus ekonomisi bu yıl küçülecek.” dedi.

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Virüs salgını nedeniyle sanayide çok sayıda üretimin durduğuna işaret eden Kudrin, “Üretim zincirlerindeki bozulma nedeniyle Rus ekonomisi bu yıl büyük ihtimalle büyüyemeyecek.” diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin öngörülere dair hazırlıkların devam ettiğini belirten Kudrin, “Şu anda aslında yumuşak konuştuğumu söyleyebilirim, çünkü tahminler şu anda hazırlanıyor. Ancak büyük ihtimalle Rus ekonomisi bu yıl küçülecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’da son 24 saatte 163 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 658’e ulaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle