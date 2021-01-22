Rusya domateste kotayı 50 bin ton arttırdı

TÜRKİYE ile Rusya Federasyonu arasındaki müzakereler sonucunda Rusya, Türkiye’den domates ithalat kotasını 50 bin ton arttırdı. Türkiye’den Rusya Federasyonu’na domates ihracatındaki 200 bin ton kota geçtiğimiz ay doldu. Türkiye genelindeki yaş meyve sebze ihracatçı birlikleri başkanları da 9 Aralık 2020 tarihinde yaptıkları ortak açıklamayla, “Domates ihracatında Rusya’ya kotanın kaldırılmasını, 2015 öncesine dönülmesini istiyoruz” talebinde bulundu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatını 50 bin ton arttırdığını duyurdu. Kararın 10 gün sonra hayata geçeceğini kaydeden Bakan Pekcan, “Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BEKLENTİ KOTANIN KALDIRILMASI

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domates kotasını 50 bin ton artırmasının sevindirici olduğunu, sektörün beklentisinin ise kotanın tamamen kaldırılması olduğunu kaydetti. Türkiye’nin, 2020 yılındaki domates ihracatının yüzde 3’lük artışla 313 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Uçak, “Domates ihracatımızın arttığı süreçte Rusya’ya olan domates ihracatımız yüzde 28’lik düşüşle 86 milyon dolardan, 62 milyon dolara geriledi. Bu düşüşün en büyük etkeni Türkiye’den Rusya’ya domates ihracatındaki kota. Bu kota, kaldırıldığı takdirde Rusya’ya domates ihracatımızı 100 milyon doların üzerine taşıyabiliriz” dedi. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin ise konu ile ilgili şunları söyledi: “Sektörümüze faydalı olacağını düşündüğümüz kararın duyurulmasının ardından Rusya’daki ticari ataşelerimiz ve kaynaklarımızla görüşerek hemen hazırlıklara başladık. İlerleyen günlerde hızlı şekilde ihracata yeniden başlayacağız. Bizim nihai hedefimiz, ilerleyen zamanlarda kotanın olmadığı bir sürece girmek.”