Rusya dolardan çıkmaya devam ediyor

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Refah Fonu yapısında planlanan değişikliklerin tamamlandığı belirtildi.



Bu kapsamda, avro ve yuanın fondaki payının artırıldığı bildirilen açıklamada, "Fonda dolar varlıklarına yer verilmedi. Sterlinin payı yüzde 5'e düşürülürken, avronun payı yüzde 39,7'ye, yuanın payı ise yüzde 30,4'e yükseltildi. Japon yeninin payı yüzde 4,7, nakdi olmayan altın varlıklarının payı ise yüzde 20,2 seviyesinde kaldı." ifadeleri kullanıldı.



Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, bir ay içinde Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarının tamamen sonlandırılacağını belirtmişti.



Rusya'da şubat ayında alınan kararla, yatırım risklerini çeşitlendirmek için Ulusal Refah Fonu'nda doların payı yüzde 45'ten yüzde 35'e düşürülmüştü.



Rusya Maliye Bakanlığınca 13 Ocak'ta yapılan açıklamada ise ülkenin rezerv fonu olan Ulusal Refah Fonu büyüklüğünün, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 183,3 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

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