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HaberlerEkonomi HaberleriRusya ABD'den gelen ruble cinsinden tahvil taleplerini reddedecek
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Rusya ABD'den gelen ruble cinsinden tahvil taleplerini reddedecek

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Rusya ABD'den gelen ruble cinsinden tahvil taleplerini reddedecek

Rusya Maliye Bakanlığı, ABD merkezli yatırımcıların ruble cinsinden tahvil (OFZ) ihalelerine katılım taleplerinin reddedileceğini duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Rus OFZ’lerine yönelik yaptırım kararının 14 Haziran itibarıyla devreye girdiği hatırlatıldı.

Söz konusu karar nedeniyle ABD merkezli yatırımcıların OFZ ihalelerine giremeyeceğinin belirtildiği açıklamada, “ABD merkezli yatırımcıların OFZ ihalelerine katılım talepleri veya talimatları reddedilecektir.” denildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 15 Nisan’da aldığı kararla, Rusya Maliye Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası ve Rusya Ulusal Varlık Fonu tarafından ihraç edilen tahviller için birincil piyasalara erişimi yasaklamıştı.

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