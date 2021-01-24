Rüşvet zarflarını kameriyede almışlar

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü’ndeki rüşvet iddiaları üzerine başlatılan operasyonda, aralarında tapu müdürünün de bulunduğu 11’i memur 37 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, tapu memurlarının rüşvetleri Küçükçekmece Kaymakamlığı’ndaki kameriyede zarflar içerisinde aldıkları ortaya çıktı. Tapu Müdürü Ö.Ü.’nün odasında da rüşvet zarflarının alındığının tespit edildiği iddia edilirken, operasyon sırasında gözaltına alınan bir şüphelinin ceplerinden 5 zarf içerisinde 36 bin TL para ele geçtiği de belirtildi. Bu paranın memurlara dağıtılacak rüşvet parası olduğu iddia edildi.



GİZLİ KAMERA

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü’ne, tapu işlemleri için giden bazı vatandaşlar, işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet talebiyle karşılaşmış, rüşvet vermek istemeyen vatandaşların yaptıkları başvurular üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, rüşvet talep eden memurlar telefon dinlemesine alınırken, polis gizlice tapu müdürlüğünün odalarındaki başta floreson lambalar ve diğer elektronik eşyaların içerisine gizli kamera yerleştirmişti. Gizli kamera görüntüleri ve telefon dinlemelerinde rüşvet çarkının içerisindeki tapu müdürü ve 10 memur ile birlikte 40 kişi tespit edilmiş ve önceki gün İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa’da eşzamanlı operasyon başlatılmıştı. Operasyonda Tapu Müdürü Ö.Ü. ve 10 memurun da arasında bulunduğu 37 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 37 kişi emniyette sorguya alınırken, memurların kurum içerisinin yanı sıra, Küçükçekmece Kaymakamlığı’nın bahçesindeki kameriyede rüşvet alacakları kişilerle buluşarak zarflar içerisinde rüşvetleri aldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin fiziki takibinde para dolu zarfların kameriyede el değiştirdiği tespit edildi.