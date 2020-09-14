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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Rus turizm sektöründe Türkiye'ye yönelik talebin artması bekleniyor

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Rus turizm sektöründe Türkiye'ye yönelik talebin artması bekleniyor
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Rus turistlerin Türkiye’de tatile yönelik talebinin sonbahar döneminde artarak devam etmesi bekleniyor.

Rus Tur Operatörleri Birliğinden (ATOR) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de uygulamaya koyulan bazı tedbirlerin, Rus turistlerin Türkiye’de tatil talebini etkilemediğine işaret edildi.

Türkiye’nin bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacağının vurgulandığı açıklamada, “Operatörlerden edinilen verilere göre, Rusya’dan Türkiye’ye turist akışı eylülde ağustosa kıyasla çok daha iyi olabilir. Salgında ikinci dalgaya ilişkin psikolojik eşik aşıldığında, turistler ekim ve kasımda Türkiye’de yazı yakalayacaklardır.” denildi. Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

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