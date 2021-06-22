Rus turizm sektöründe Türkiye'de tatile yönelik "talep patlaması" yaşanıyor

Rus turizm sektöründe, vatandaşların en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında başı çeken Türkiye ile uçuşların tekrar başlaması sevinci yaşanırken, sektör temsilcileri, Türk tatil noktalarına yönelik yoğun bir talep olduğunu belirtiyor.



Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye ile 15 Nisan'da durdurulan uçuşlar bugün itibarıyla tekrar başlıyor.



Uçuşların 15 Nisan'dan bu yana yapılamaması nedeniyle Türk turizm sektörünün yanı sıra Rus turizm sektörü de zarar gördü. Rus turizm şirketlerinin ertelenen uçuşlar nedeniyle vatandaşlara yönelik borcunun 50 milyar ruble (yaklaşık 680 milyon dolar) düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.



Rusya Tur Operatörleri Birliği de (ATOR) söz konusu zarara işaret ederek, 10 Haziran'da Rus hükümetine bir mektup göndermiş ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ülkelere yönelik uçuşların tekrar başlatılmasını istemişti.



ATOR'un sitesinde yayımlanan mektupta, Türkiye ile uçuşların kısıtlanması sebebiyle turizm sektörünün zarar gördüğü vurgulanarak, Türkiye gibi bazı ülkelerde salgınla ilgili durumun, Rusya'dan uçuş yapılabilen çok sayıda ülkeye kıyasla daha iyi durumda olduğu belirtilmişti.



Türkiye'ye tatil için gidemeyen Rusların, ülkenin güneyine "akın etmesi" nedeniyle başta Soçi olmak üzere bazı şehirlerde yoğun artış olduğu görülürken, bölgede fahiş fiyatlara ulaşan otellerde tatil yapamayan vatandaşlar, uygun tatil imkanı bulamadıkları için Türkiye'ye uçuşların açılması talebiyle sosyal medyada imza kampanyaları başlatmıştı.



TÜRKİYE'DE TATİLE "TALEP PATLAMASI"



Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Andrey İgnatiyev, 18 Haziran'da TASS'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu yıl yaklaşık 7 milyon Rus turistin tatil yapabileceğini söylemişti.



ATOR Başkanı Maya Lomizde de 19 Haziran'da Zvezda kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye ile uçuşlara tekrar başlanacağının açıklanmasının ardından yarım saat içerisinde binlerce kişinin tur operatörlerini aramaya başladığını belirtmişti.



Türkiye'de tatil için taleplerin artmasının, Rus turizm sektörü açısından şaşırtıcı olmadığını ifade eden Lomidze, "Ama yine de böylesine bir talep patlaması ve 18 Haziran akşamından itibaren başvurularda yaşanan artış, tur operatörleri ve seyahat acentelerinin bile beklentilerini aştı." ifadelerini kullanmıştı.



TÜRKİYE'YE UÇUŞLARA YÖNELİK TALEP YÜZDE 250 ARTTI



Rusya'nın önde gelen tatil planlama şirketlerinden OneTwoTrip'in Halkla İlişkiler Direktörü Elena Şelehova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus turistin geleneksel olarak Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurguladı.



Uçuşlara ilişkin kararın alınmasının ardından, 19 ve 20 Haziran'da internet üzerinden yapılan aramalara yönelik bir araştırma yaptıklarını aktaran Şelehova, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin Rus turistler tarafından tekrar ziyaret edilebileceğini öğrenmemizin ardından Türkiye'ye uçuşlara yönelik talep çarpıcı bir şekilde artarak yüzde 250 yükseldi. Yüzde 48 payla Rusların çoğu Antalya biletlerini araştırırken, yüzde 41 payla İstanbul ikinci ve yüzde 4 payla Dalaman üçüncü sırada yer aldı. Bu, turistlerin uçuşların eski haline dönmesini beklediğini ve Türkiye'ye yönelik uçuş satın almaya ve planlamaya hazır olduğunu gösteriyor."



Türkiye'nin Rus turistler nezdinde temmuzdan ekime kadar tüm sezon boyunca lider konumda olmasını beklediklerini aktaran Şelehova, "Her turist Türkiye'de kendisine uygun bir tatil imkanı bulabilir, tarihi ve kültürel etmenlerin bulunduğu aktif ve zengin bir tatil veya sahil kenarında sakin bir tatil..." dedi.



TÜRKİYE'DEKİ TURLARA YOĞUN TALEP



Ülkenin önde gelen turizm şirketlerinden Tez Tour'un Halkla İlişkiler Direktörü Elizaveta Timoşenko da Türkiye'nin, Rus pazarında yaz sezonlarında en çok tercih edilen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.



Türkiye ile uçuşların başlayacağına yönelik duyurunun gelmesinin ardından Türkiye turlarına yönelik talepte olağanüstü bir artış yaşandığını ifade eden Timoşenko, "Duyurunun ardından turlara yönelik talep çok hızlı bir şekilde arttı. Rezervasyonlardaki yoğun artıştan yola çıkarak ilk uçuşların tümüyle dolacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 2020 sezonuna kıyasla tur fiyatları biraz yükseldi. Ancak rezervasyonlar arttıkça fiyatlar da muhtemelen biraz daha yükselir. Kurban Bayramı'nın da fiyatlarda etkili olmasını bekliyoruz." diye konuştu.



Geçen yıla kıyasla 2021 yaz sezonuna ilişkin daha fazla uçuşun planlandığını aktaran Timoşenko, "Öncelikle Türkiye ile Rusya arasındaki kısıtlamaların olduğu dönemde bazı bölgesel havalimanlarından yurt dışındaki bazı noktalara uçuş izinleri verilmişti. İkinci olarak da yılbaşında uygulanan uçuş sayısına yönelik tüm kısıtlamalar kaldırılmış durumda." dedi.

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