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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Rus turistlerin gözü Türkiye'de

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Rus turistlerin gözü Türkiye'de
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Türkiye, Rus turistlerin 2021'de en çok ziyaret etmek istediği ülkeler arasında yer alıyor.

Rusya’da tatil yapmayı planlayan ülke vatandaşlarının yüzde 60’ının yıl sonuna kadar ülke sınırlarının tümüyle açılmasını beklediği ve Türkiye'yi 2021'de de en çok ziyaret etmek istenen ülkeler arasında gösterdiği bildirildi. 

Rus şirketi Yandex.Travel’ın yaklaşık 10 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara 2021’deki tatil planlarına ilişkin sorular yöneltildi. 

Anket sonuçlarına göre, Rusların yüzde 60’ı yıl sonuna kadar ülke sınırlarının tümüyle açılmasını beklediğini, yüzde 68'i ise diğer ülkeleri kısıtlama olmaksızın ziyaret etme imkanının tatil planlarını etkileyeceğini belirtti.

Anket katılımcıları, Türkiye’yi bu yıl da en çok ziyaret etmek istedikleri ülkeler arasında gösterirken, bu grupta ayrıca İtalya, Tayland, İspanya ve Mısır yer aldı. 

Geçen yıl ağırladığı 2 milyon 128 bin 758 Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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