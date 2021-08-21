Rus turistlere Karadeniz turu

2019 yılında yüzde 90’ı Rusya’dan olmak üzere BDT pazarından 1.2 milyon turist getiren, 2020 yılında ise pandemi nedeniyle 340 bin civarında Rus turist getiren firmanın kültür turları projesi, İstanbul ve Antalya üzerinden gerçekleşiyor.

Firma olarak geçen kış başlatılan kültür turlarına Rus misafirlerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Operasyon Müdürü Yeliz Bilgin Ezici, Her ne kadar yaz aylarının gelmesiyle bu turlara talep doğal olarak azalmışsa da, aldığımız çok olumlu geri dönüşler eylül ayı ve sonrası için yeni kültür tur paketleri oluşturmak için cesaret verdi dedi. Ezici, Türkiyede turizmin 12 aya yayılması konusunda da üzerlerine düşeni yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

İstanbul ve Antalya başlangıçlı olmak üzere Trabzon ve Rize’yi içeren Doğu Karadeniz tur programı ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını ve tanıtım çalışmalarına başladıklarını açıklayan Ezici, şunları söyledi: “İstanbul ve Antalya’nın kendine has güzelliklerinin tadını çıkaracak olan misafirlerimiz, bu turla Trabzon’da Ayasofya Camii, Sümela Manastırı, Uzungöl, Atatürk Köşkü ve Rize’de Fırtına Vadisi, Ayder Yaylası, Şenyuva, Zilkale, Gelintülü Şelalesi başta olmak üzere Doğu Karadeniz’in doğal ve tarihi güzelliklerini tanıma fırsatı bulabilecek. Bununla beraber 2 gece 3 gün sürecek bu turda misafirlerimize Doğu Karadeniz’in kültürel tanıtımını yapacağımız aktivitelerle de içeriğimizi zenginleştireceğiz.”

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