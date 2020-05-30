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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor

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Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen Rus turistler Türkiye’de tatil planları yapıyor.

Rus Kommersant gazetesinin “Rus turistlerin ruhu Türkiye’de” başlıklı haberine göre, Rus turistler Kovid-19 nedeniyle uygulanan ulaşım ve karantina tedbirlerine rağmen tatil planları yapmaya devam ediyor.

Habere göre, Rus tatilcilerin Travelata turizm ajansının sitesinde bu ay yaptıkları tatil aramalarında yüzde 43’lük payla Türkiye açık ara birinci olurken, Rusya ise yüzde 28’lik payla en çok araştırılan ikinci ülke oldu.

Söz konusu dönemde Tayland yüzde 8 paya sahip olurken, dördüncü sırada yüzde 5 payla Tunus yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süre önce yaptığı açıklamada, haziran ortalarından sonra dış turizmin belli ülkelerde başlamasının beklendiğini söylemişti.

Rusya, geçen yıl Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçiyle birinci sırada yer almıştı.

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