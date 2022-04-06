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Rus Rublesi yeniden yükselişe geçti! Savaş öncesi seviyeye döndü

#Rusya#Ruble#Dolar
Rus Rublesi yeniden yükselişe geçti Savaş öncesi seviyeye döndü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı tarih olan 24 Şubat 2022’den itibaren büyük düşüşe başlayan Rus rublesi savaş öncesi dönemi yakaladı. Bugün 1 dolar ile 80 ruble alınabiliyor.

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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal operasyonu devam ederken para piyasalarında gelişmeler yaşanıyor. Rus rublesi dolar karşısından yeniden değer kazanmaya başladı.

Savaş bölgesel olarak devam ederken ilk günlerdeki hızını kaybetmeye başladı. Ülkelerin Rusya’ya karşı cephe alması, ekonomik anlamda yıkıcı hamlelerin bulunmasıyla birlikte iki taraf da müzakerelere başladı.

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Rusya’nın ekonomik anlamda kıpırdamasını durduracak olan hamlelerle birlikte şirketler de Rusya ile iş yapmayı kesmişti.

Ülkede dövize erişimin kısıtlanması da dolara olan talebi artırmış ve döviz bulamayanlar da kripto para alarak paralarının değerini korumaya çalışmıştı. Rusya Borsası’nın uzun süre kapanması ve yabancılara getirilen bazı tedbirler nedeniyle sermaye kontrollerinin oluşması da Rus piyasalarını zora sokmuştu.

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SAVAŞ ÖNCESİ DÖNEME GELDİ

Dolar/Ruble paritesi savaş öncesinde 80 seviyelerinde seyrediyordu. Savaşla birlikte Ruble dolar karşısında adeta eridi ve 1 dolar ile tarihler 7 Mart’ı gösterdiğinde 154.4 Ruble alınabiliyordu. 

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Bugün Ruble yine savaş öncesi döneme geriledi. Ruble, dolar karşısında yüzde 3'e yakın değer kazancıyla 80 seviyelerinde işlem görüyor.Bunda en büyük etkinin Rusya'nın gaz ihracatında ödemeleri Ruble olarak kabul edeceğini açıklaması yatıyor. Putin'in 31 Mart 2022 tarihinde imzaladığı kararnameye göre doğal gaz almak isteyen ülkeler Gazprombank'ta hesap açacak, ödemeleri Gazprombank'a yaptıktan sonra biriken paralar Moskova Borsası'nda Ruble'ye çevrilecek. Bu da Ruble’yi diğer para birimleri karşısında değerini korumaya sevk etmeye başladı.

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