Büyük panik var... Kaçışlar başladı! Peki Rusya'da neler oluyor?

Haberin Devamı

ABD, İngiltere ve AB, Ukrayna'daki savaşa karşı ekonomik yaptırımlarını açıklamıştı. Ayrıca Avrupa ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları devam ederken hava sahalarını kapatma kararı almıştı. Karara katılan ülkeler arasında Kuzey Makedonya, Norveç, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya ve Litvanya yer alırken, Rusya'dan da yanıt gecikmemişti.

BİR GÜN SONRA RUSYA DA DUYURDU

Rusya, Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevap olarak 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattığını duyurdu. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada Rus hava sahası kapatılan ülkeler şu şekilde sıralandı:

“Avusturya, Arnavutluk, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Britanya Virjin Adaları, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, Danimarka, (Grönland, Faroe Adaları dahil) Jersey, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya, İsveç, Estonya”

Haberin Devamı

HAVALİMANLARI DOLDU TAŞTI, BİRÇOK RUS KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Avrupa ülkelerinin hafta sonu aldıkları uçuş yasağı kararları Rusya'nın birçok havalimanında kaosa sebep oldu. Birçok sosyal medya kullanıcı Ruslar için mevcut olan destinasyonları ve vizesiz ikamet edebilecekleri yerleri paylaşmaya başladı. Rusya'dan kaçmaya çalışan 32 yaşındaki veri analisti Rus Nikita, Telegraph'a şunları söyledi: "Bir hafta önce sorsaydınız böyle bir şeyin olabileceğini kimse hayal edemezdi." Ayrıca Nikita insanların alternatif olarak İstanbul'u seçtiğini de belirtti.

Berlin'de yaşayan ve bir cenaze için Rusya'da olan Nikita, Sheremetyevo havaalanına vardığında, uçuşlarının iptal edildiğini öğrenmiş ve büyük bir kalabalıkla birlikte şoka girmişti.

VİZESİZ KALABİLECEKLERİ YERLERİ TERCİH EDİYORLAR

Moskova doğumlu 27 yaşındaki Anna Rusların 6 ay vizesiz kalabilecekleri Erivan'ı tercih ettiğini söylerken Maria Weslawska-Gribina, altı ay önce en büyük ve en küçük çocuğuyla birlikte Polonya'ya taşınmadan önce sık sık Kremlin karşıtı mitinglere giden bir muhalefet destekçisi olduğunu belirtiyor.

Haberin Devamı

17 yaşındaki oğlunun, okulu bitirmek için babasıyla Moskova'da kaldığını belirten Weslawska-Gribina, "Çok korktum... Mayıs'ta 18 olacak, yani askere alınabilirdi" dedi. Weslawska-Gribina, Danimarka'ya son uçuşun biletini oğulları için alıp Rusya'dan çocuklarını çıkardıklarını duyurdu.

YAPTIRIMLAR DA RUS HALKINI ZORLUYOR

Öte yandan milyonlarca Rus, Ukrayna işgali sebebiyle Batılı ülkelerin almış olduğu ekonomik yaptırımların etkisini hissetmeye başladı. 31 yaşındaki endüstri tasarımcısı olarak çalışan Rus vatandaşı, "Bir an önce yurtdışında yeni müşteriler bulmayı ve ilk taksit için biriktirdiğim parayla Rusya'dan taşınmayı planlıyorum" diyor. Şimdi Rusya'yı vuran yaptırımlar ekonomik savaş olarak tanımlanıyor.

Haberin Devamı

Moskova'da proje yöneticisi olarak çalışan 35 yaşındaki Daria işin bir başka boyutuna değiniyor. Bazı Rus bankalarına yönelik yaptırımlar, Visa ve Mastercard'dan ve dolayısıyla Apple Pay ve Google Pay'den koparırken Daria bunun sonuçlarına değiniyor ve "Hep telefonumla ödüyorum ama işe yaramadı. Aynı sorunu yaşayan başka kişiler de vardı" diyor ve metro kartı aldıklarını belirtiyor.

30'lu yaşlarının başında olan İlya, Moskova'daki ipotek borcunu yeni bitirdiğini söylüyor ve ekliyor: "Donbas'ta operasyon başladığında ATM'ye gittim ve Sberbank'taki birikimimi dolar olarak çektim. Şimdi ise onları resmen yastığımın altına koyuyorum."

DOLAR VE EURO TÜKENDİ

Haberin Devamı

Sosyal medyadaki görüntüler, son günlerde ülke çapındaki ATM'lerde ve para borsalarında uzun kuyruklar oluştuğunu gösteriyor. İnsanlar banka kartlarının çalışmayabileceğinden veya çekebilecekleri nakit miktarına sınır getirileceğinden endişeleniyor.

Gözden Kaçmasın Putin'in kızının vaftiz babası Sergei Roldugin AB yaptırım listesinde Haberi görüntüle

Rusya'nın işgal adımından birkaç saat sonra dolar ve euro tükenmeye başladı. O zamandan beri, bu para birimlerinden çok sınırlı miktarda mevcut ve kaç ruble çekebileceğiniz konusunda bir sınır var.

Moskova'da bir kuyrukta duran 45 yaşındaki Evgeny, ipotek borcunu ödemek için para çekmek istediğini söylerken, "Tanıdığım herkes endişeli. Herkes stresli. Hayatın daha da kötüye gideceğinden şüphem yok" diyor. 35 yaşındaki Marat ise, "Tahminlerde pek iyi değilim ama hayatımızın daha da kötüye gideceğinden şüpheleniyorum" açıklamasında bulunuyor.

Haberin Devamı

Nakit sorunu Moskova ile sınırlı değil: BBC Rus raporlarına göre insanlar Perm, Kostroma, Belgorod ve şehirlerde de dolar veya euro almak için çabalıyor.