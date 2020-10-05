MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRus ekonomisinde "güçlü büyüme" beklenmiyor
GeriEkonomi Rus ekonomisinde "güçlü büyüme" beklenmiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Rus ekonomisinde "güçlü büyüme" beklenmiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rus ekonomisinde "güçlü büyüme" beklenmiyor
Abone Olgoogle-news

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 5 küçüleceğini belirterek, "Gelecek yıla dair büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edilecek. Özellikle kış dönemi ve ilk çeyrek, ekonomik büyüme açısından zorlu geçecek." dedi.

Rusya'nın eski maliye bakanlarından Kudrin, Federasyon Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ışığında ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıla ilişkin belirlenen büyüme tahminlerinde ikinci Kovid-19 dalgasının hesaba katılmadığına işaret eden Kudrin, "Bu nedenle Rus ekonomisi, bu yıl resmi tahminlerden daha fazla küçülecek. Küçülme yaklaşık yüzde 4 ila 5 civarında olacak." diye konuştu.

Büyümeyle ilgili gelecek yıla ilişkin net bir tahmin yapılmadığını belirten Kudrin, "Gelecek yıla dair büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edilecek. Özellikle kış dönemi ve ilk çeyrek, ekonomik büyüme açısından zorlu geçecek." dedi.

Rus ekonomisinde yıllık büyümenin 2013-2019'da beklenenden düşük gerçekleştiğini aktaran Kudrin, gelecek yıllara ilişkin güçlü bir büyüme beklemenin de "iyimserlik" olacağını söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle