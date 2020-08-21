Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 3,6 küçüldü

Söz konusu dönemde, halkın reel harcanabilir gelirleri de yüzde 3,7 düşerken, Rus ekonomisi de yüzde 3,6 küçülme kaydetti. Kovid-19 salgını ve küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçülmüştü.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.