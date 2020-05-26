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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

Rus bankalarının karları eridi

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Rus bankalarının karları eridi
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Rus bankalarının net karı, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 83 azalarak 32 milyar rubleye geriledi.

Rusya Merkez Bankası, mart ayında 192 milyar ruble olan Rus bankalarının net karının nisanda 32 milyar rubleye (yaklaşık 451 milyon dolar) gerilediğini açıkladı.

Söz konusu dönemde, tüm bankaların yüzde 63’ünün nisanda kar elde ettiğinin kaydedildiği açıklamada, dövizlerde negatif değerleme yapan bazı bankaların rublenin değer kazanması nedeniyle kar oranlarında düşüş yaşandığına işaret edildi.

Rus bankalarının net karı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 73 artarak 1,7 trilyon rubleye çıkmıştı.

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