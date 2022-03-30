Rus bankalarından Mir hamlesi! Çinli UnionPay ile ortaklık için çalışmalar başladı

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Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ile Batı ülkelerinin yaptırımlarına maruz kalan Rusya'da finansal sistem çok büyük darbe aldı. Ancak istisnai durumlar da söz konusu.

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa ve Mastercard bu ay başında, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını ve ülkedeki tüm işlemlerini durdurmak için çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Kart devlerinin Rusya'dan çıkışı Batı'daki pek çok kişi tarafından önemli bir hamle olarak görülse de, çoğu Rus tüketici, ülke içinde ödeme yapmak için Mastercard ve Visa markalı kartlarını kullanabildi.

MİR KARTI SAYISI 100 MİLYONU GEÇTİ

Nilson Report'a göre, 2020'nin sonunda Rusya'da kabaca 197 milyon Mastercard veya Visa kartı vardı. Ulusal Ödeme Kartı Sistemi (NSPK), Visa ve Mastercard logoları taşıyan kartlar için bile Rusya'daki kart işlemlerinin temelini oluşturan finansal altyapıyı işletiyor.

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Sistem, Moskova'nın Rus ekonomisini Batı'nın mali baskısının etkilerini hafifletmeye yönelik sekiz yıllık çabasının bir parçası. Kremlin ayrıca Rusya'nın NSPK altyapısı üzerine kurulu Mir ödeme sisteminin kullanılmasını teşvik etti. Mir'in web sitesine göre, 2015'teki lansmanından bu yana 100 milyondan fazla Mir kartı yayınlandı.

Rusya'nın ödeme sisteminin esnekliği, Batı ile olan mali savaşında Başkan Vladimir Putin için ender kazanımlardan biri oldu. Rusya, Batı ithalatına olan bağımlılığını azaltmayı başaramadı. Savaştan önce Rusya, para birimi rubleyi korumak için 630 milyar dolarlık rezerv biriktirdi. Ancak ABD ve Avrupa Birliği Rus Merkez Bankası varlıklarını dondurunca bu çaba boşa çıktı.

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ÇİNLİ UNİONPAY İLE ORTAKLIK KURMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Visa ve Mastercard'ın faaliyetlerinin sınırlaması nedeniyle Ruslar çoğu durumda, kartlarını ülke dışında kullanamıyor. Mir ağı, Rusya'nın yanı sıra, çoğu eski Sovyet cumhuriyetleri olan az sayıda ülkeyi kapsıyor. TASS devlet haber ajansından alınan haberlere göre, Rus yetkililer son günlerde ödeme ağını Venezuela ve İran'ı da kapsayacak şekilde genişletmek için görüşmelerde bulunuyorlar. Bazı Rus bankaları, müşterilerinin daha yaygın olarak kullanabileceği kartlar çıkarmak için Çinli UnionPay ile ortaklık kurmak için çalışmalara başladı.