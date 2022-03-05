Rus Aeroflot yurt dışı uçuşlarını durdurdu

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken şirketler de gelişmelere yönelik açıklama yapmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya ağır saldırıları neticesinde tüm dünyanın tepkileri her geçen gün artıyor.

Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler nedeniyle hareket alanı daralan Rus havayolu şirketi Aeroflot 8 Mart'tan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Gözden Kaçmasın Akrep Nalan'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı Haberi Görüntüle

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Rusya'nın amiral gemisi havayolu Aeroflot yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri harekatı nedeniyle Batı'nın yaptırım dalgalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle 8 Mart'tan itibaren tüm uluslararası uçuşlarını askıya aldığını söyledi.

Hava sahalarının kapatılmasından dolayı hem seyahat süreleri hem de yakıt sarfiyatı artıyor.