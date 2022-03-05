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Rus Aeroflot yurt dışı uçuşlarını durdurdu

#Rusya#Ukrayna#Aeroflot
Rus Aeroflot yurt dışı uçuşlarını durdurdu

Rus Aeroflot, 8 Mart'tan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

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Rusya-Ukrayna savaşı sürerken şirketler de gelişmelere yönelik açıklama yapmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya ağır saldırıları neticesinde tüm dünyanın tepkileri her geçen gün artıyor. 

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Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler nedeniyle hareket alanı daralan Rus havayolu şirketi Aeroflot 8 Mart'tan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı aldı.

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ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Rusya'nın amiral gemisi havayolu Aeroflot yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri harekatı nedeniyle Batı'nın yaptırım dalgalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle 8 Mart'tan itibaren tüm uluslararası uçuşlarını askıya aldığını söyledi.

Hava sahalarının kapatılmasından dolayı hem seyahat süreleri hem de yakıt sarfiyatı artıyor.

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#Rusya#Ukrayna#Aeroflot

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