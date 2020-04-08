Ruhani'den IMF'e çağrı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) ülkenin koronavirüs salgınıyla mücadelesine yardımcı olmak için talep ettiği 5 milyar dolarlık acil durum kredisini serbest bırakması çağrısında bulundu.



Ruhani televizyonda yayınlanan kabine toplantısında "Uluslararası kuruluşları görevlerini yerine getirmeye çağırıyorum... IMF üyesiyiz... Kredi vermede hiçbir ayrımcılık olmamalı" dedi.



Ruhani ABD'nin İran'a yaptırımlarını "ekonomik ve tıbbi terörizm" olarak da eleştirdi.