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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

Ruhani'den IMF'e çağrı

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Ruhani'den IMF'e çağrı
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, IMF'yi Tahran'ın koronavirüs nedeniyle talep ettiği krediyi vermeye çağırdı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) ülkenin koronavirüs salgınıyla mücadelesine yardımcı olmak için talep ettiği 5 milyar dolarlık acil durum kredisini serbest bırakması çağrısında bulundu.

Ruhani televizyonda yayınlanan kabine toplantısında "Uluslararası kuruluşları görevlerini yerine getirmeye çağırıyorum... IMF üyesiyiz... Kredi vermede hiçbir ayrımcılık olmamalı" dedi.

Ruhani ABD'nin İran'a yaptırımlarını "ekonomik ve tıbbi terörizm" olarak da eleştirdi.

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