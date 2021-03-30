RSR coin nedir?

RSR coin, rezerv protokolünden meydana gelmektedir. Rezerv protokolü iki jeton içerir: Rezerv jetonu (RSV - merkezi olmayan bir stabilcoin) ve Rezerv Hakları jetonu (RSR - Rezerv jetonunun kararlılığını kolaylaştırmak için kullanılan bir kripto para birimi ve ağ büyüdükçe fazla Rezerv jetonu satın alma kriptografik hakkı verir. ). Rezerv hareketi kendisini, kripto para birimlerinin fiat paradan daha iyi yapabileceğine ve mevcut seçeneklerin hiçbirinin küresel kullanıma ölçeklenemeyeceğine, istikrarlı satın alma gücünü koruyamayacağına ve kapatılmayacağına inanan bir insan topluluğu olarak tanımlıyor. Ekibin amacı, en erişilebilir, ekonomik olarak en güçlü ve saldırıya en dayanıklı para birimini yapmak ve zamanla dünyanın büyük bir bölümünü diğer para birimlerini onunla değiştirmeye ikna etmektir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara