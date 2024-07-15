Rötarlar azalacak

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AJET, ilk yurt dışı uçuşunu Üsküp’e yaptı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan Üsküp’e 13 Temmuz itibarıyla haftada dört sefer düzenlemeye başlayan şirketin Genel Müdürü Kerem Sarp ile birlikte Üsküp’teydik. Son dönemde eleştiri konusu olan AJet’in rötarlı uçuşlarına yönelik soruları yanıtlayan Sarp, bayram ve ardından Euro 2024 nedeniyle tüm havayolu şirketlerinin sıkıntılar yaşadığını vurguladı.

Her türlü eleştiriye açık olduklarını ancak çok büyük bir emeğin heba edilmemesi gerektiğini belirten Sarp, “Kesinlikle 1 saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AJet’in rötarla anılmasının önüne geçeceğiz. Normalde alanda 3 yedek uçak bırakıyorduk, ‘AJet rötarlı’ algısını yıkmak için Ankara’da 5, İstanbul Sabiha Gökçen’de 7 yedek uçağımız var. 12 uçağı yerde bırakmanın maliyeti yüksek ama onu düşünmüyoruz. Bakış açımız maliyet değil” ifadelerine yer verdi.

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ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK’

Şirketin 6 aylık sürede kurulduğunu anımsatan Sarp, “Bizim şirketimiz düşük maliyetli havayolu konseptiyle oluşturuldu. Zaman zaman hizmet alınamayan durumları düzeltmeye çalışıyoruz. Ankara’da büyük sıkıntımız kalmadı. Sabiha Gökçen’de uçakları koyduk ama slotları veya uçuş saatlerini değiştirmek Ankara kadar kolay değil. DHMİ yetkilileriyle çalışıyoruz. Burada da zamanı açacağız. Rötarlar eskisi gibi olmayacak” dedi. “Elimizde olmadan sebeplerden yine rötar olacaktır ama en aza indirmek için çalışıyoruz” diyen Sarp, “Bütün bunlar yeni kurulan bir şirket için bol sıfırlı maliyet demek ama biz üzdüğümüz yolcularımız için çalışıyoruz. Eylül alından itibaren normalleşme olacak. Yeni uçaklarımız devreye girecek” diye konuştu.

ÜSKÜP İLE BAŞLADI SIRADA KAHİRE VAR

Kerem Sarp’ın verdiği bilgilere göre AJet, yolcularını 32 ülke ve 93 destinasyonda misafir ediyor. Sarp, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 40. yurt dışı noktası olan Üsküp’e uçuşların da başlamasıyla 25 ülkede toplam 72 destinasyona ulaştıklarını kaydetti. “2 yıldır alamadığımız uçuş izinlerini alıyoruz” diyen Sarp, “Anadolujet yapamazdı THY ile maliyeti aynı. İzinler galdikçe daha fazla yurtdışı noktaya uçacağız, ülkemize turist taşıyacağız. Gurbetçilerimizin daha ekonomik şartlarda gelmelerini sağlayacağız. Maliyetleri aşağı çektikçe daha çok kampanya düzenleyeceğiz.” Sarp, “Üsküp uçuşlarımız başladı. Sırada Kahire var. Başka hatlar üzerinde çalışıyoruz. Ankara’dan dış hat frekansları açacağız. Ankara’yı Avrupa’nın bütün başkentlerine bağlamak istiyoruz” dedi.

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200 UÇAK HEDEFİ

DIŞ hat sayısını artıracaklarını belirten Sarp şöyle dedi: “Sektörde yüzde 70 dış, yüzde 30 iç hat çalışıyor diğer şirketler. Bizde tam tersi, yüzde 70 iç hat ama dış hat sayımızı artıracağız. 10 yılda dış hatlarda ortalama yılda yüzde 10-15, iç hatlarda yüzde 6 büyüme hedefliyoruz. Beş yılda 150, 10 yılda 200 uçağa ulaşmayı hedefliyoruz.” 2025 yıl sonunda uçak içinde internet hizmeti vereceklerini de belirten Sarp, “Yüzde 100 THY iştiraki TCI ile Türksat bir araya geldi ve bu konuda çalışıyorlar” dedi.