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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

Rosneft zarar etti

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Rosneft zarar etti
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Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft bu yılın ilk çeyreğinde 156 milyar ruble zarar açıkladı.

Rosneft'ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 2019'a göre yüzde 15 azalarak 1,8 trilyon rubleye (yaklaşık 24 milyar dolar) düştüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin petrol üretiminin yüzde 1,1 azalarak 57 milyon tona düştüğü aktarılan açıklamada, şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde 156 milyar ruble (yaklaşık 2,2 milyar dolar) zarar ettiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca şirketin Venezuela'daki tüm varlıklarını Rus hükümetinin sahip olduğu şirkete aktarılmasıyla ülkedeki faaliyetlerini tümüyle sonlandırdığı belirtildi.

Rosneft'in net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 708 milyar rubleye yükselmişti.

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