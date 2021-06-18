Ronaldo'nun başlattığı akımın yankıları sürüyor... Sağlık mı, para mı?

FUTBOL dünyası yeni bir akıma sahne oluyor. Dünyaca ünlü firmalar milyon dolarlar harcayarak Euro 2020 gibi organizasyonlar ile sponsorluk anlaşmaları yapıyorlar. Amaçları ise elbette elde ettikleri görünürlük rakamları ile yeni tüketicilere ulaşabilmek. Ancak Juventus’un dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde takımının 3-0 kazandığı Macaristan maçının basın toplantısında önündeki kola şişelerini kaldırarak bir sosyal mesaj verdi. Yanında duran su şişesini kameralara gösteren Portekizli futbolcu, “Bunu için” dedi. Bu hareket sonrası Coca-Cola markası ciddi ölçüde değer kaybetti.



4 MİLYAR DOLAR KAYIP

Portekizli futbolcunun bu hareketi ile birlikte Euro 2020 yeni bir akıma sahne oldu. Ardından, Manchester United takımının Fransız futbolcusu Paul Pogba önündeki sponsor bira firmasının (Heineken) şişesine bakış atarak kaldırırken, Pogba’nın bu hareketi, müslüman olduğu için bunu yaptığı şeklinde yorumlandı. Çünkü Fransız yıldız kola şişelerine dokunmadı. Ardından İtalyan Lacotelli de akıma katılarak kola şişelerini önünden aldı. Dünya çapında ses getiren bu akım Coca-Cola markasının piyasa değerinde bir günde 4 milyar dolardan fazla kayba neden oldu ve 242 milyar dolardan 238 milyar dolara geriletti.



SPONSOR DEDİKODUSU

Yalnızca futbol dünyasında değil ekonomik alanda ve sosyal medyada da ciddi yankı uyandıran bu gelişmeler sonrası, “Bedavaya sponsorluk yok” dedikoduları dönmeye başladı. İlk olarak kola şişelerini önünden kaldıran Cristiano Ronaldo’nun, her ne kadar organizasyona sponsor olsa da kendi fotoğrafı ve videosunun kola şişeleri önündeyken çekilmesini istememesinin sebebinin arkasında sağlıktan çok daha fazlası yattığı vurgulandı. Dünya basınında esas sebep olarak Ronaldo’nun markanın sponsor yüzü gibi gözükmek istememesi olduğu dedikoduları yayıldı.



‘REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ’

Yaşanan gelişmeler üzerine, ünlü gazlı içecek markası her ne kadar 4 milyar dolar civarında bir piyasa değeri kaybı yaşamış olsa da, sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi haline dönüştü. Ronaldo’nun bu hareketiyle sosyal medyada Coca-Cola markasının viral olması, birçok haberin ana başlığı haline gelmesi ile birlikte kaybettiği piyasa değerinin çok üzerinde bir reklam eşdeğeri yakaladığı da vurgulanan faydalardan sadece biri oldu. Bu da çok ünlü bir söz olan, ‘reklamın iyisi kötüsü olmaz’ı bir kez daha doğrulatmış oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden bu hareketin bilinçli olabileceğini dahi iddia eden kesimler oldu.



2006’DA KOLA REKLAMINDA OYNAMIŞTI!

EURO 2020’de kola şişelerini önünden çekerek “Su için” diyen ve sağlıksız olduğu vurgusu yapan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun bu hareketi sonrasında geçmişte aynı markanın reklamlarında oynayarak marka yüzü olduğu ortaya çıktı. Almanya’da gerçekleştirilen 2006 Dünya Kupası döneminde Çin’deki bir pazarlama kampanyası için Coca-Cola reklamlarında oynayan Portekizli yıldız o dönem İngiltere’nin önde gelen takımlarından Manchester United forması giyiyordu. Ronaldo, geçmişte ünlü gazlı içecek markasının yanı sıra kızarmış tavuk markası KFC gibi başka yiyecek-içecek firmaları ile de sponsorluk anlaşmaları yapmış ve bu sponsorluklardan milyonlarca dolar kazanmış olması bu hareketinin yalnızca bir ‘şov’ olduğu tartışmalarını da gündeme getirdi.

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