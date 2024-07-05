Romanyalı turistler Antalya'ya geliyor

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Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapılarıyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

1 Ocak-30 Haziran döneminde 6 milyon 200 bin yabancı turistin geldiği Antalya'ya, en fazla turist gönderen ülke 1 milyon 450 bin misafirle Rusya oldu. Almanya 1 milyon 325 bin turistle ikinci, 650 bin tatilci gönderen İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı. Polonya'dan da 460 bin turist geldi.

Romanya'ya sağlanan vize muafiyeti bu ülkeden gelen turist sayısına pozitif yansıdı. Mayıs ayının sonunda yapılan çalışmayla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış sağlanarak 90 bin Rumen kentte tatil yaptı.

"AVRUPA'DAN CİDDİ REZERVASYON AKIŞI BAŞLAYACAK"

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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, turizmde hareketliliğin sürdüğünü, Rusya ve Almanya pazarında yüzde 10, İngiltere'de yüzde 25, Polonya pazarında ise yüzde 28 artış olduğunu söyledi.

Antalya'ya altı aylık dönemde 6 milyon 200 bin yabancı turistin giriş yapmasının büyük başarı olduğunu aktaran Saatçioğlu, yıl sonunda 18 milyon misafire ulaşacaklarını vurguladı.

Antalya'da otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 85-90 civarında seyrettiğine değinen Saatçioğlu, "Avrupa Futbol Şampiyonası Avrupa'dan gelen turist sayısını düşürdü. Otellerde maçı izlerler diye düşünmüştük ancak Avrupa kupasına hizmet vereceklere ciddi gelir kapısı sağlıyor. Onun için rezervasyonlarını 15 Temmuz sonrasına kaydırdılar. Şampiyona sonrası Avrupa'dan ciddi rezervasyon akışı başlayacaktır." diye konuştu.

Saatçioğlu, Antalya'nın farklı pazarlara hitap ettiğini, çok sayıda ülkeden turist çektiğini vurgulayarak, Romanya'nın da yükselen pazarlar arasında yer aldığını aktardı.

Rumenlerin artık nüfus cüzdanıyla Türkiye'ye gelebildiğine işaret eden Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"Romanya vatandaşlarına sağlanan vize muafiyeti turizme pozitif yansıdı. Özellikle temmuz ve ağustosta gerçek artışı göreceğiz ve bu ülkeden gelen turist sayısındaki artışın yüzde 25'i bulmasını hedefliyoruz. Şu ana kadar 90 bin Rumen geldi, bu sayı artıyor. Bu sene önceki yıllara göre çok daha fazla olacak. Romanyalılar daha çok İstanbul, Ege ve Antalya'yı tercih ediyorlar."

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"ORTA DOĞU PAZARINDA CİDDİ HAREKETLİLİK VAR"

Kundu tesisler bölgesindeki bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar da tüm krizlerden Türk turizmcileri olarak büyüyerek çıktıklarını, hareketli yapılarının olduğunu söyledi.

Bir pazarı kaybettiklerinde onun yerine hemen alternatifini koyduklarını aktaran Çağlar, "Bu sene Orta Doğu pazarında ciddi hareketlilik var. İran pazarı normalde nevruzda başlar, sonrasında devam etmezdi. Bu sene yazın da gelmeye devam ettiler. Her pazardan müşteri portföyümüz var. Romanya vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması rakamları etkiledi. Romanya yıllardır bizim dost ülkemiz." dedi.