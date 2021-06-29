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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

ROKETSAN, Bangladeş'e ihracat yapacak

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ROKETSAN, Bangladeş'e ihracat yapacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN'ın bazı ürünlerinin, Bangladeş'e ihraç edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin, kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ettiğini belirtti.

İsmail Demir, "Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında ROKETSAN'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi. Durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

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