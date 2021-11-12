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Roketler arka arkaya ateşlendi... MSB duyurdu! Karadeniz'de tarihi gün

#MSB #Roket#Savunma Sanayii
Roketler arka arkaya ateşlendi... MSB duyurdu Karadenizde tarihi gün

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri belirtildi.

Karadeniz’de yapılan testlere ait atış fotoğrafları da paylaşıldı.

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#MSB#Roket#Savunma Sanayii

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