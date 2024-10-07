Roberto Righi: Türkiye’ye güveniyor ve yatırım yapıyoruz

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Lansman öncesi konuşan Prometeon Tyre Group CEO Roberto Righi, “Yıllık 5 milyon adetlik lastik satışına sahibiz. Lastiklerimiz 4 tesiste üretiliyor. Bunlardan 2 tanesi Brezilya’da, 1 tanesi Mısır’da ve diğeri Türkiye’de yer alıyor. Türkiye, Kocaeli’deki fabrikamız en büyük üretim tesisimiz. 4 Ar-Ge merkezimiz var. Türkiye (Kocaeli), İtalya (Milano), Brezilya ve Mısır’da faaliyetlerine devam ediyor. Bütün dünyada 8 bine yakın çalışanımız var. Bunun 4/1’ini Türkiye’de istihdam ediyoruz. Türkiye’ye güveniyor ve yatırım yapıyoruz. Son 7 yılda Türkiye’ye yaklaşık 200 milyon Euro yatırım yaptık” dedi.

‘PAZAR LİDERİYİZ’

Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak ise, “Köklü geçmiş güçlü gelecek diyerek çıktığımız yolda Prometeon kurum markamız ürün markamız halini alıyor. Prometeon mühendisliği ile geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz lastiklerimizin üzerine Prometeon adını yazıyoruz. Geleceğin teknolojisini yansıtan Prometeon 02 Serisi lastiklerimizle şimdi yeni bir çağa giriyoruz. 2020 senesinden bu yana Türkiye’de kamyon lastiklerinde kesintisiz pazar lideriyiz. Fabrikalarımızın birikiminin, teknolojisinin yanında Prometeon mühendisliği ve Ar-Ge’si ile önemli çalışmalara imza attık. Türkiye Ar-Ge merkezimiz Prometeon markalı ürünlerin geliştirilmesinde öncü rol üstleniyor. Tüm bu çabalarla 2022 senesinde Serie 02 lastiklerimize Prometeon Mühendisliği damgasını ekledik. Teknolojik olarak bağımsızlığımızı ilan ettik. Artık marka olarak da bağımsızlığımızı ilan ediyor; global anlamda kendi markası olan bir üretici halini alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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YILDA 10 MİLYON TL TASARRUF

PROMETEON markalı R02 Proway’in yanı sıra R02 Proway M1 zorlu saha şartlarının söz konusu olduğu pazarlara özel geliştirildi. R02 Proway serisi, işletme maliyetlerini optimize etmeyi amaçlayan filoların taleplerini karşılayarak, kilometre, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik arasında bir denge sağlıyor. Aynı zamanda daha zorlu kullanım koşulları için optimize edilen R02 Proway M1 güçlendirilmiş sırt bileşenleri ve yapısal takviyeler sayesinde yüksek aşınmanın meydana gelebileceği Türkiye pazarında üstün dayanıklılığı ve kaplanabilirliği mümkün kılıyor. Yeni ürün hattı; R02 315/70, R02 315/80 ve R02 295/80 ölçülerine sahip olacak. Gökçe Şenocak, “150 araçlık bir filoda A sınıfı düşük dönme direncine sahip lastiklerimizle yıllık 10 milyon TL yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Bu hem ekonomik açıdan hem de daha düşük karbon salımı ile çevresel sürdürülebilirlik açısından çok değerli” dedi.