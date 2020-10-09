Rize’de kentsel dönüşüm başlıyor

RİZE’nin kalbinde dolgu alanlarındaki riskli binaların taşınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’nin birlikte yürüttüğü proje için ‘ÇED gerekli değil’ kararı verildi. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için TOKİ’nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak konutların ilk etabının, ihalelerin yapılmasından itibaren 18 ayda teslim edilmesi planlandı.

KURA ÇEKİLECEK

‘ÇED gerekli değil’ kararı 1 Ekim’de verilen kentsel dönüşüm projesinin Yağlıtaş Mahallesi’ndeki ilk etabında 465, ikinci etabında 840 konut ile 4 işyeri ve bir camii yer alacak. ÇED izin alanı yaklaşık 129 hektar alanı kapsarken, raporda “Mahalle kültürünü önceleyen, yatay mimariyi esas alan medeniyete uygun sosyal konut projelerinde talebin çok olduğu projeler için ilk etapta hak sahipleri kurayla belirlenecektir. Ancak gelen tüm taleplere Bakanlık tarafından da yol haritası belirlenecektir” denildi.

6 BİN 500 NÜFUS

Projeyle toplamda 1305 konutta, hane başı 5 kişi olduğu varsayımıyla, 6 bin 525 nüfusun yaşayacağı tahmin edildi. Proje 3 bölgeye ayrılarak, hafriyatlar 10 ayda, inşaatlar 8 ayda olmak üzere 18 ayda tamamlanacak. İlk etapta birinci bölge tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilirken, sırayla ikinci ve üçüncü bölgelere geçilecek. Böylece toplamda 38 ayda proje tamamlanmış olacak. Üç bölgede 72 blok konut yapılması planlanırken, ihaleler ile çalışmalara başlama tarihinin henüz netleşmediği vurgulandı. İnşaatların 3 bölge halinde yapılacağı, biri bitmeden diğerine başlanmayacağı ifade edildi. Yaklaşık 34 milyon hafriyat işlerine, 102 milyon inşaatına, 25 milyon makina-ekipmana, 21 milyon işçilik olmak üzere projenin toplam maliyeti 196 milyon lira olarak hesaplandı.