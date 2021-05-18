Rizede iş başa düştü! İşçi olmayınca üreticiler ailece hasada başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1 milyon üretici aile tarafından yapılan çay tarımında hasat sezonu dün başladı. Hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, olgunlaşan çay filizlerini toplamak için bahçelere girdi. Her yıl çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin Gürcü ve Azeri işçi, bu yıl da koronavirüs tedbirleri kapsamında, Sarp Sınır Kapısının yaya geçişlerine kapatılması nedeniyle ülkeye giremedi.

Üreticilerin de ailece kendi hasadına başladıkları çay tarımında, her yıl yurt dışına giden 100 milyon dolar işçi bedeli, bu sene de bölgeye kalacak.

’HERKES ÇAYINI KENDİ TOPLUYOR’

Çaykur Genel Müdürü Alim, çay hasadının dün itibarıyla başladığını belirterek, taban fiyatın da açıklandığını söyledi. Taban fiyattan memnun olan üreticilerin çay hasadını sürdürdüğünü kaydeden Alim, "Herkes çay bahçesinde çayını topluyor. Yabancı işçi olmayınca herkes ailece çay bahçesine girdi. Çayın kalitesi de artıyor. Yabancı işçilere ücret gitmediği gibi üreticilerimiz çaylarını da kendileri aralarında topluyor. İşçi bulamayanlarda imece usulü birbirlerine yardım ederek çaylarını topluyor. Ekonomik anlamda üreticimiz kar elde edecek. 100 milyon dolar gibi bir rakam bölgede kalacak. Üretici kendi parasını bile bile işçiye vermeyecek. Yabancı işçiler gelemeyince üreticilerde çaylarını kendileri toplaması kaliteyi de artırıyor. Üreticimizde ne kadar kaliteli çay toplarsa değeri de o kadar yükselir. Kaliteden ödün vermeyeceğiz. Çay bezi açılmadan çay almayacağız" dedi.

Dekara 600 kilogram çay kotası ile sezonu açtıklarını kaydeden Alim, pandemi ile ilgili tedbirleri de aldıklarını belirterek "Pandemi ile ilgili geçen yıldan tecrübeliyiz. Bu yıl da gerekli tedbirleri aldık. Alım yerlerine gelen üreticilerimiz maskelerini takıyor, randevu sistemi ile yoğunluk oluşturmadan çaylarını satıyorlar. Bu yılda hiçbir sıkıntı yaşamadan çay kampanyasını götüreceğiz" diye konuştu.

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