‘Rize’de ikinci ruhsat yok’

Bakanlık çalışmaların tek ruhsatla yapılacağını ve 4 bin 500 ağacın kesileceğini duyurdu. Limanın çevresel açıdan en doğru yaklaşımla inşa edildiği belirtilen bakanlık açıklamasında özetle şu bilgilere yer verildi: “450 hektar alanda çalışma yapılacağı yönündeki ifadeler doğru değil. Tamamı 450 hektar olan vadide sadece 13.5 hektar alanda çalışma yapılacak.

Faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar, özel bir alanda depolanacak ve bertaraf edilecek. İmalatların tamamlanması ve hammaddenin temini sonrasında taşocağı rehabilite edilecek. İşletme süresi iddia edildiği gibi 70 yıl değil; çalışmalar 3 yıl içinde tamamlanıp; tek alanda, tek ruhsatla çalışılacak. Ocak sahasında üretime başlamadan önce bitkisel toprak sıyrılacak ve üretim sonrası arazi ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere muhafaza edilecek.”

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