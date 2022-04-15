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Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçuşu

#Rize-Artvin Havalimanı#DHMİ#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçuşu

Rize-Artvin Havalimanı’nın tamamlanan pistinde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait uçakla seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için test uçuşu yapıldı.

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Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy’de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı’nın temeli, 3 Nisan 2017’de atıldı. Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı’nda 5 yılda son aşamaya gelindi. Havalimanı, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile hizmete açılacak.

Rize- Artvin Havalimanı’nda DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile yapımı tamamlanan 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte test uçuşu gerçekleşti. Hassas ölçüm yapan uçağın sağlıklı ve düzgün veri alabilmesi için uygun hava şartlarının oluştuğu sahada, kalibrasyon uçuşu yapıldı. Test uçağı seyrüsefer cihazlarının devreye alınmasını sağladı.

 

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#Rize-Artvin Havalimanı#DHMİ#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı

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