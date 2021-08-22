Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda açılıyor

Üst yapı çalışmalarının da devam ettiğini belirten Çeber, şöyle devam etti: “Orada da yüzde 37 seviyelerine geldik. Üst yapıda Rize’ye ilişkin dokunuşları oldukça kullanıyoruz. Havalimanı giriş tagı çay yaprağı, kulesi çay bardağı, terminal binası da yöremize özgü taş ve dolgunun kullanıldığı bir mimari şeklinde olacak. Dışarıdan Doğu Karadeniz mimarisini yansıtan bir terminal binası göreceğiz. Havalimanının içinde de Rize’mizden dokunuşlar çokça görülecek. İçerisinde bir çay müzesi olacak.”



45 METRE GENİŞLİK

Havalimanı tamamlandığında 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde bir piste sahip olacağını kaydeden Çeber, şunları kaydetti: “Bittiği zaman dünyadaki her tür uçağın inebileceği nitelikte bir pist olacak. Sadece ülkemizin değil, dünyada bu anlamda ve sektörde de en önemli yatırımlardan birisi. Gurur duyacağımız bir yatırım. Denize dolgu anlamında dünyada türünde en önemli havalimanlarından birisi olacak. Sahip olması gereken bütün teknik ve gelişmiş her türlü sistemin var olduğu bir havalimanı olacak.” Vali Çeber, yılda 3 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanının, sadece ulaşım anlamında değil, ticaret, turizm, tarım, sanayi ve kültürel anlamda Rize’ye, Artvin’e, Karadeniz bölgesine ve ülkeye çok yoğun hizmet vereceğini anlattı. Rize’nin farklı bir iklim ve coğrafi yapıya sahip olduğuna değinen Çeber, “Bazen yaşadığımız afetlerde olduğu gibi olağanüstü gelişmeler bizi etkiliyor. Olağanüstü bir durum olmazsa yıl sonu gibi inşallah havalimanımızı açmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da çok yakından takip ediyor. Bazen günlük bazen de haftalık bilgileri alıyor” ifadesini kullandı.

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