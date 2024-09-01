Rixos’un ‘amirali’ Tersane İstanbul’da açılıyor

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Yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı olan tarihi Haliç Tersanesi’nin 1.8 kilometrelik sahil hattında çalışmaları devam eden ve Osmanlı’dan kalan 600 yıllık mirası çağdaş ve sosyal bir yaşam alanı olarak şehre kazandırmayı amaçlayan Tersane İstanbul projesi içinde yer alan Rixos Grubu’nun amiral gemisi Rixos Tersane İstanbul bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.

432 odası olan ve tarih ve sanatı harmanlayan gemi tasarımlı iç dekorasyonuyla dikkat çeken Rixos Tersane İstanbul’un lobisinde, Ayasofya avizelerinden esinlenilmiş 6 adet avize ve ayrı ayrı hikâyeleri olan 7 adet replika tekne yer alıyor. Tekneler arasında 2019-2022 yıllarında yarış kazanan Türk takımının kullandığı ‘Josephin’ isimli yelkenlinin yanı sıra sultan kayığı Osmanlı döneminden kalma gezinti tekneleri, 1920 yaz olimpiyatlarını kazanan ve yük taşımada kullanılan tekneler bulunuyor.

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30 yıldır tersane işlevini yitiren tarihi tersanenin, Tersane İstanbul projesinin tamamlanmasıyla şehrin cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.

HAZİNE’YE KİRA GELİRİ KAZANDIRACAK

Tersane İstanbul içerisinde 4 otel, 4 müze, 2 alışveriş merkezi, toplam 280 yat kapasiteli 2 ayrı yat limanı, bin kişilik cami, su sporları alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, kütüphane, 300’e yakın yeme içme ve sosyal alan bulunuyor. Projeden 45 yıllık işletme süresi içinde devlet hazinesine toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırması bekleniyor.