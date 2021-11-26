Riva’da villa fiyatları 3’e katlandı

Haberin Devamı

GALATASARAY’ın Riva arazisi üzerinde, Emlak Konut GYO güvencesiyle, Yılmaz İnşaat & FBA Yapı tarafından hayata geçirilen ‘Düşler Vadisi’ projesinde ilk etap villaların teslimlerine başlandı. Projenin pandemi döneminde yoğun ilgi gördüğünü belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, “Toplam 1.330 villadan oluşan projemizde satışa sunduğumuz 700 villadan 632’si satıldı. 509 villadan oluşan ilk etabımızda da teslimlere başladık” dedi. Teslimlere devam ederken yaklaşık 200 villadan oluşan yeni bir etabı da satışa sunmaya hazırlandıklarını belirten Hakan Yılmaz, “3 yıl önce satışa çıktığımızda villaların metrekare fiyatı 8 bin lira civarındaydı. Bugün ise 20-25 bin liraya geldi” diye konuştu.

KULÜBÜN GELİRİ ARTACAK

Riva projesinin ihalesini Emlak Konut GYO düzenlemişti. İhaleyi kazanan Yılmaz İnşaat 3.8 milyar liralık toplam hasılat teklif etti. Şirket payı olarak Emlak Konut ve Galatasaray’a yüzde 25 pay, yani 952 milyon lira verilmesi taahhüt edildi. Bunun 761 milyon 600 bin lirası kulübün, 190 milyon 400 bin lirası Emlak Konut’un olacak. Projede gelinen son durumu değerlendiren Hakan Yılmaz, 3.8 milyar lira gelir beklentisini yüzde 20-30 aşmayı beklediklerini açıkladı. Bu durumda hem Emlak Konut’un hem de kulübün geliri artacak.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

Haberin Devamı

Dolardaki artış sonrası kimi yatırımcıların konuta yöneldiğini belirten Hakan Yılmaz, “Son bir haftada dolardaki hızlı yükseliş sonrası satış ofisimiz hareketlendi. Günde 7-8 villa satar duruma geldik” dedi. Doların ve maliyetlerin etkisi ile konut fiyatlarının arttığını belirten Yılmaz, “Gayrimenkul sektöründe son 3-4 yılda üretim azaldı. Pandemide de duraklama dönemi yaşandı. Normalleşme ile birlikte konuta talep artınca kiralar ve satış fiyatları da arttı. Fiyatlardaki artışın tek nedeni son 1 haftadaki kur etkisi değil. Globalde yaşanan emtia fiyat artışları etkili oldu. Biz de gelen maliyetleri fiyatlara ekleyerek yola devam ediyoruz. Dün de liste fiyatlarını yeniledik” şeklinde konuştu.

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, FBA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksöz, projelerinin yeni sakinlerine anahtarlarını teslim etti.

Haberin Devamı

ATIK DÖNÜŞÜMÜ VE TARIM ALANI

1 milyon 157 bin metrekare büyüklüğündeki arazide hayata geçen proje geniş sosyal alanları ile öne çıkıyor. 72 bin metrekare büyüklüğündeki park alanında bir biyolojik gölet ve yaşam alanlarının içerisinde 4 bin metrekare büyüklüğünde yüzülebilir lagün oluşturuluyor. ‘Düşler Vadisi Riva’ sakinleri için hayata geçirilen ve iyi tarım yapılabilecek tarım alanının büyüklüğü ise 10 bin metrekarenin üstünde olacak. Atık dönüşümü için de büyük yatırımlar yapılan projede tüketim atıklarını yeniden ekosisteme kazandırmayı amaçlayan kompost sistemi ve yüzey sularının değerlendirilmesi gibi donatılar mevcut.