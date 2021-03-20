Riskli yapıya ek vergi önerisi

Çalışmasını tamamlayan araştırma komisyonu, hazırlanan taslak rapora son halini veriyor. Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu, rapor toplantısında bazı yeni önerilerini şöyle anlattı:

“Bugün otoparkı olmayan, eski yönetmeliklere tabi olarak yapılmış, asansörü olmayan ya da çekme mesafeleri, yeşil alanları, donatıları olmayan ve altında ticari faaliyetlerin sürdüğü yapıların, özellikle deprem riski taşıyan yapıların bir anlamda belediyelerimize, şehirciliğe bir yük, bir risk oluşturması gerekçesiyle, kademeli şekilde belediyelerimizin daha fazla emlak vergisi almalarını ve bu emlak vergisi farklarından oluşturdukları bütçeyi de mutlaka kentsel dönüşümde kullanmalarını önereceğiz. Bizim öngördüğümüz, mevcut emlak vergilerinin belli oranlarda, belli yapılar için bir kademe artırılması ve o fonun da kentsel dönüşümde kullanacağı şekliyle muhafazasından bahsediyoruz. Emlak vergilerini topyekün artırmak şeklinde değil.

YATIRIMIN % 10’U DÖNÜŞÜME

Bir önerimiz de belediyelerimizin yatırım bütçelerinden yüzde 10 payı, bir seferberlik anlamında kentsel dönüşüme ayırmalarını teklif edeceğiz. Bugün kentsel dönüşüm uygulayan belediyelerin yüzde 5’ini ayırma yükümlülüğü var, ama bir proje başlatmamış belediyelerin böyle bir yükümlülüğü yok. Bu da onlara zorlayıcı bir etki yapmıyor.”

PARMAK İZİYLE DENETİM FORMÜLÜ

Recep Uncuoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Şantiye şefliği konusu çok sık gündeme geliyor. İlgili şantiye şefinin yerinde görev yapıp yapmadığını denetleme açısından, Mesleki Yeterlilik Genel Müdürlüğümüz, parmak iziyle çalışan, mobil telefonlara yüklenen, periyodik aralıklarla konum bilgisini gönderebilecek, bizzat şantiye şefinin parmak izinin sisteme tanıtılmasıyla çalışacak bir aplikasyon çalışması yapıyor.

Aynı şey beton dökümü ve demir kontrolünde yapı denetim kontrol elemanları için, zemin etüdü ve diğer jeolojik etütlerin belediyelerce yerinden, konumunda numune alınıp alınmadığını, mühendisin bulunup bulunmadığını denetleyebilecek bir sistem olarak da kullanılabilir.”

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