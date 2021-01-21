Riskli 10 bin kişi ‘güvenlikten’ döndü

Securitas Türkiye verilerine göre uygulamanın ilk günlerinde AVM’ye gelen 1 milyon 31 bin kişiden 100 bini yani yaklaşık yüzde 10’u ‘COVİD pozitif ya da temaslı’ çıkarken, bu sayı ilerleyen süreçte 1 milyonda 10 bine yani yüzde 1’e kadar düştü.

Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, bir grup gazeteciyle yaptığı çevrimiçi sohbet toplantısında pandeminin etkisiyle 83 birimde 1 milyon 31 bin HES sorgulaması yapıldığını ve bunların yüzde 1 oranında riskli çıktığını belirterek, “Bu misafirlerimizin AVM’ye girmelerine izin verilmedi. Bu rakam HES uygulamasının ilk günlerinde yüzde 10 seviyesindeydi.

Alınan önlemlerin etkisiyle riskli misafir sayımızda ciddi düşüş yaşandı” dedi. Kösereisoğlu, HES’in daha uzun süre gündemde olacağını bu nedenle oluşan yoğunlukları önlemek için AVM girişlerinde HES kioskları ile arttırılmış gerçeklik gözlüklerini devreye alacaklarını anlattı.

Kösereisoğlu, “Özel olarak tasarlanan Google glass benzeri arttırılmış gerçeklik gözlükleri hayatımıza giriyor. AVM’lerde güvenlik görevlilerinin gözündeki bu gözlüklerle HES kodu okutularak, yine girişlerde yoğunluğun önlenmesi planlanıyor” dedi.