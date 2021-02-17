Ripple (XRP) davası ne zaman görülecek? Kripto para piyasasının nabzı bu davada atacak

Ripple davası olarak bilinen XRP kripto para türü için kritik tablo, mahkemenin tamamlanmasıyla birlikte netlik kazanacak. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı. Açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını öne sürüyor. Yani iddialara göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yaptı.

XRP, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra kripto para borsanında en çok rağbet gören kripto para birimiydi. Kripto para platformu olan Bitstamp, paylaştığı bir Twitter gönderisi ile ABD'de bulunan müşterileri için XRP işlemlerini ve mevduatlarını 8 Ocak 2021'de durduracağını açıkladı. Bitstamp'in yanı sıra ABD'de Bitwise ve Hong Kong'da OSL de XRP işlemlerini durduruyor.

RİPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini belirledi. Edinilen bilgilere göre davanın tarafları 22 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak.

JED MCCALEB İDDİALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ripple yatırımcıları bir çok sosyal ağda önemli bir iddiayı dile getiriyorlar. Elinde yüklü miktarda XRP bulunduran JED McCaleb'in düzenli olarak elindeki XRP'yi sattığı ileri sürüldü. JED McCaleb'in Ripple ile anlaşması gereği belirli bir miktar satış yapabildiği ve bunun da XRP değerinin yükseldiği anlarda gerçekleştirdiği kulislerde konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

JED McCaleb, Ripple'dan geçtiğimiz dönemde ayrılmış, yeni bir kripto para birimi oluşturarak Stellar Lumens'i kurmuştu